Танцоры из Одинцова стали призерами всероссийского фестиваля

На суд жюри были представлены восемь танцев, семь из которых («Секрет волшебного ковра», «Мечта моя», «Шелест белых лепестков», «В отражении», «Главная скрипка», «Тишина», «О дружбе втроем») были удостоены награды лауреата первой степени. Еще один танец («Утро в деревне») получил диплом лауреата второй степени, а сам коллектив завоевал Гран-при фестиваля. В жюри конкурса были приглашены заслуженные деятели культуры России.

В этом году коллектив будет праздновать свой очередной юбилей — 25-летие. За это время ансамбль прошел большой путь становления, сложились свои традиции. Под руководством основателя и бессменного руководителя коллектива Светланы Говриловой многие выпускники стали успешными хореографами.