Танцоры из Ногинска стали лауреатами международного фестиваля

Воспитанники Ногинской школы искусств стали лауреатами первой степени на международном многожанровом конкурс-фестивале «Энергия звезд». Юные танцоры показали высокий уровень мастерства и получили признание жюри.

Хореографический ансамбль завоевал заслуженную награду, став лауреатом первой степени за номер «Поварята» в номинации «Хореография — Эстрадный танец». Их успеху способствовала Марина Добровольская — опытный и талантливый педагог, который помог ребятам раскрыть свой потенциал.

Международный конкурс-фестиваль «Энергия звезд» — это взрыв эмоций и выплеск творческой энергии юных талантов. Среди заявленных направлений и жанров были вокал, хореография, театральное творчество, цирковое искусство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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