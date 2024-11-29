Танцоры из Ногинска победили в международном конкурсе народного творчества

Образцовый коллектив хореографической студии «Оригинал» Районного дома культуры в Ногинске принял участие в Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Энергия звезд». Они стали победителями в нескольких номинациях.

Организатор и вдохновитель конкурса — Фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Орбита талантов». В мероприятии предусмотрены номинации в разные жанрах: хореография, вокальное и театральное творчество, а также цирковое искусство. В составе жюри — квалифицированные специалисты в области культуры.

Артисты из Богородского округа достойно выступили на соревнованиях. Они стали лауреатами I степени в номинации «Детский танец». Эксперты высоко оценили номер «Любовь к России». Воспитанники также одержали победу за казачий танец «Черноморочка».

Администрация округа поздравила руководителей студии «Оригинал» Марину Александровну Добровольскую и Ивана Васильевича Захарова.

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