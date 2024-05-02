Танцоры из Мытищ стали призерами международного конкурса | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:37 Танцоры из Мытищ стали призерами международного конкурса пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360 в

Образцовый коллектив бального танца «Грация» принял участие в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Парад искусств». Танцоры успешно выступили и получили призы в разных возрастных категориях.

Участие в творческом соревновании, состоявшемся 29 апреля в городе Брест, принесло танцорам высокие награды.

Реклама

Танцевальные группы «Грации» удостоены званий лауреатов I степени в средней группе и лауреатов II степени в старшей.

Руководителем коллектива является Наталья Бакаляс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».