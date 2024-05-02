Танцоры из Мытищ стали призерами международного конкурса | 360°

02 мая 2024, 19:37
Танцоры из Мытищ стали призерами международного конкурса
Образцовый коллектив бального танца «Грация» принял участие в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Парад искусств». Танцоры успешно выступили и получили призы в разных возрастных категориях.
Участие в творческом соревновании, состоявшемся 29 апреля в городе Брест, принесло танцорам высокие награды.
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Танцевальные группы «Грации» удостоены званий лауреатов I степени в средней группе и лауреатов II степени в старшей.
Руководителем коллектива является Наталья Бакаляс.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.
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