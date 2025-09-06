Танцоры из Можайска примут участие в гала-концерте областного проекта

Воспитанницы хореографической студии из Можайска выступят в финале фестиваля «Город танцует в парках». Сейчас девушки активно репетируют свои номера.

Артистки из Можайска участвуют в фестивалях и конкурсах не впервые. На проекте они представят танцевальный коллектив «Детская школа искусств № 1 имени С. В. Герасимова».

В конкурсной части выступит София Киракосян — воспитанница образцового хореографического коллектива «Линия танца». Она поборется за звание лучшего солиста Московской области в номинации «Индивидуальный исполнитель».

Следующий этап состоится в Реутове 6 сентября. Участие в нем примут 64 коллектива и солиста, 56 финалистов со всего Подмосковья.

Давать оценку выступлениям будет звездное жюри. Его возглавит заслуженный артист России Егор Дружинин. Также судить работы участников будут другие именитые хореографы и режиссеры.