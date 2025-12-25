Танцоры из Луховиц выиграли всероссийский конкурс

Воспитанники Образцового коллектива Московской области «Мастерская танца Елены Кирсановой «Щедрица» из Дома культуры «Старт» завершили год победой, пополнив копилку своих достижений пятью дипломами на VIII Всероссийском хореографическом конкурсе «Мир искусств».

Масштабный танцевальный форум собрал самые яркие и талантливые коллективы страны. В состав участников конкурса, помимо луховичан, вошли студенты Московского государственного академического театра танца «Гжель», а также многочисленные коллективы из различных городов России.

«Несмотря на столь серьезную конкуренцию, мастерство и самоотдача юных танцоров „Щедрицы“ были по достоинству оценены строгим жюри. Коллективы „Жемчужная“ и „Алмазная“ продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав пять дипломов лауреатов первой и второй степени в одной из самых востребованных и сложных номинаций — „Народный танец“», — отметили организаторы.