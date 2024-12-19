Танцоры из Лобни выступили в Доме правительства России

Праздничный концерт к Новому году провели в Доме правительства Российской Федерации. На нем свое выступление представили творческие коллективы из Лобни.

Участие в мероприятии приняли воспитанники ДК «Луговая» — это танцоры из коллектива «Изумруд». Таким образом они завершили серию гастролей в этом году. Зрителями стали 150 человек.

Отметим, что хореографический ансамбль из Лобни появился в Доме культуры «Луговая» в 2008 году. В нем занимаются дети от трех до 15 лет.

Их обучают партерной гимнастике, основам классического и народного танцев. Ребята исполняют различные танцевальные номера, имеют в своем репертуаре сюжетные постановки и хореографические композиции.