Танцоры из Лобни стали призерами всероссийского конкурса

23 мая коллективы «Изумруд» и «Овация» из Лобни выступили на Всероссийском конкурсе танцевального мастерства «Космический путь» в Москве. Артисты представили несколько номеров и вошли в число призеров творческого смотра.

Конкурс прошел на сцене концертного зала «Космос». В программе участвовали более 160 номеров, которые подготовили творческие коллективы и сольные исполнители из Москвы, Подмосковья и Тверской области. Лобню на конкурсе представили воспитанники Дома культуры «Луговая» и Центра досуга «Восточный».

Хореографический ансамбль «Изумруд» получил звание лауреата III степени в смешанной возрастной категории до 16 лет. Жюри отметило постановку «Легенда Грузии», которую подготовили участники коллектива. Еще одну награду в копилку команды принесла Софья Макарова. В номинации «Танцы народов мира» она заняла второе место с номером «Бурзяночка».

«Для ребят участие в таком конкурсе стало важным опытом. Они показали хорошую подготовку и достойно представили Лобню на большой сцене», — отметили руководители коллективов.

Хореографический коллектив «Овация» Центра досуга «Восточный» также вошел в число призеров конкурса. В номинации «Эстрадный танец» артисты получили диплом лауреата III степени за композицию «Долгожданный дождь». Номер представили участники смешанной возрастной группы до 16 лет.

Поездку на конкурс для артистов организовали на фирменном автобусе Команды Главы. Участники добрались до площадки в комфортных условиях и смогли вовремя подготовиться к выступлениям.