Танцоры из Лобни стали победителями всероссийского конкурса

На творческое соревнование представили более 230 хореографических работ со всей России. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные хореографы Павел Глухов, Кристина Селиванова и Сергей Медведев.

Ансамбль «Серпантин» прошел во второй этап проекта, где шесть номеров были отмечены дипломами лауреатов первой степени, а еще два — второй степени. Три композиции получили от членов жюри максимальные оценки. Специальным дипломом было отмечено оригинальное решение в номере лобненского коллектива «Место под солнцем», постановщиком которого была Катерина Незванова.

Администрация дома культуры «Красная Поляна» выразила особую благодарность художественному руководителю коллектива Елене Кодиной, чей профессионализм и преданность делу стали залогом этого успеха.