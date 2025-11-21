Танцоры из Лобни стали победителями всероссийского конкурса
Всероссийский конкурс «Два этапа» проекта Level Up проходил в Санкт-Петербурге. Участники образцового хореографического ансамбля «Серпантин» дома культуры «Красная Поляна» из Лобни выступили блестяще, завоевав шесть первых мест.
На творческое соревнование представили более 230 хореографических работ со всей России. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные хореографы Павел Глухов, Кристина Селиванова и Сергей Медведев.
Ансамбль «Серпантин» прошел во второй этап проекта, где шесть номеров были отмечены дипломами лауреатов первой степени, а еще два — второй степени. Три композиции получили от членов жюри максимальные оценки. Специальным дипломом было отмечено оригинальное решение в номере лобненского коллектива «Место под солнцем», постановщиком которого была Катерина Незванова.
Администрация дома культуры «Красная Поляна» выразила особую благодарность художественному руководителю коллектива Елене Кодиной, чей профессионализм и преданность делу стали залогом этого успеха.