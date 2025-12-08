Танцоры из Лобни стали лауреатами всероссийского конкурса

Средняя группа хореографического коллектива «Эпизод» лобненского Центра досуга «Восточный» успешно выступила на Всероссийском конкурсе хореографического искусства Level up kids в Москве. Юные танцоры завоевали диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадный танец» за композицию «Полечка».

Для поездки на конкурс администрация города предоставила танцорам специальный транспорт.

Каждый участник коллектива получил именной диплом и кубок, а руководителю вручили благодарственное письмо. Организаторы также отметили коллектив подарочным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей.

Творческие коллективы Лобни продолжают активно развиваться и участвовать в конкурсах и фестивалях, представляя город на региональных и всероссийских площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.