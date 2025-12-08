Танцоры из Лобни стали лауреатами всероссийского конкурса
Средняя группа хореографического коллектива «Эпизод» лобненского Центра досуга «Восточный» успешно выступила на Всероссийском конкурсе хореографического искусства Level up kids в Москве. Юные танцоры завоевали диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадный танец» за композицию «Полечка».
Каждый участник коллектива получил именной диплом и кубок, а руководителю вручили благодарственное письмо. Организаторы также отметили коллектив подарочным сертификатом на сумму 10 тысяч рублей.
Для поездки на конкурс администрация города предоставила танцорам специальный транспорт.
Творческие коллективы Лобни продолжают активно развиваться и участвовать в конкурсах и фестивалях, представляя город на региональных и всероссийских площадках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.