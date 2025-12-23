Танцоры из Лобни стали лауреатами международного творческого конкурса

В Москве прошел Международный конкурс «Русская зима». Ансамбль народного танца «СоВечора» Дома культуры «Красная Поляна» из Лобни представил несколько номеров и стал лауреатом творческого состязания.

Коллектив удостоили диплома лауреата первой степени за выступление «Дымковская игрушка». Солистке Софье Кошелевой вручили эту же награду за соло «Первое свидание». За номер «Три сестры» юные танцоры получили диплом лауреата второй степени, а за выступление «Вместе весело шагать» — диплом лауреата третьей степени.

Помимо этого ансамбль «СоВечора» получил специальный приз «За сохранение народных традиций». Выступают ребята под руководством хореографа Надежды Фоминой.

Отметим, Дом культуры «Красная Поляна» городского округа Лобня отметил в этом году 97 лет. Там занимаются свыше 800 воспитанников. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня и завоевывают награды.