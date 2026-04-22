Танцоры из Лобни стали лауреатами международного фестиваля

Коллектив дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» получил четыре диплома лауреатов I степени на конкурсе «Танцевальный Триумф». Мероприятие прошло 19 апреля в Москве.

Жюри высоко оценило артистизм и уровень подготовки юных танцоров, отметив номера «Кто сказал — одна?», «Ра», «Заходи» и «Не тормози». Во дворце творчества поздравили ребят с блестящим выступлением и пожелали новых творческих успехов.

Фестиваль «Танцевальный Триумф» объединяет артистов и хореографов со всего мира. Участники соревнуются в разных жанрах: от классического балета и народных танцев до современных, эстрадных, бальных направлений, а также в акробатике, художественной гимнастике, цирковом искусстве и пластических этюдах.

«Планета талантов» работает в Лобне на улицах Победы, дом № 9 и Булычева, дом № 7. Воспитанники регулярно побеждают на конкурсах разного уровня. В апреле 2026 года учащиеся стали лауреатами областного конкурса «Перспективный дизайн Подмосковья», а в декабре 2025 года завоевали первые места в номинации «Традиционная кукла» на областном фестивале «Юные таланты Московии».