Танцоры из Лобни посетили мастер-классы Союза народников в Москве

Воспитанники ансамбля «Каблучок» Дома культуры «Луговая» из Лобни поучаствовали в занятиях от Союза народников «Этнопляс». Они изучили элементы танцев славянских народов.

Занятие в международном центре современного танца Vortex в Москве провели артисты ансамбля Игоря Моисеева Юлия Стеблецова и Евгений Чернышков. Также мастер-класс по стилистике русского танца организовали педагоги Екатерина Золотова и Эдвард Шапеко.

Секретами мастерства поделилась с участниками занятия педагог-репетитор Государственного Академического Хореографического Ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации Екатерина Золотова.

Отметим, что хореографический ансамбль «Каблучок» существует уже восемь лет. Его воспитанники регулярно становятся призерами конкурсов различных уровней.