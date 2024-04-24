Танцоры из Лобни получили Гран-при на международном фестивале | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:10 Танцоры из Лобни получили Гран-при на международном фестивале Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Хореографический коллектив «Сувенир» из Лобни выступил на XVII Международном фестивале-конкурсе «Танцуй и пой, Россия молодая!». Жюри конкурса удостоило ансамбль наивысшей оценки и присвоило Гран-при.

Состав жюри представляли народные артисты России Валерий Нестеров, Василий Овсянников и Олег Артамонов.

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Целью мероприятия является сохранение и развитие российского национального искусства, а также поддержка и выявление новых талантов, повышение уровня профессионализма и исполнительской культуры. Участие принимали коллективы из России и стран СНГ в возрасте от семи до 35 лет.

Напомним, что «Сувенир» базируется во Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов», расположенного на улице Победы, № 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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