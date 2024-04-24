Танцоры из Лобни получили Гран-при на международном фестивале | 360°

24 апреля 2024, 17:10
Танцоры из Лобни получили Гран-при на международном фестивале
Хореографический коллектив «Сувенир» из Лобни выступил на XVII Международном фестивале-конкурсе «Танцуй и пой, Россия молодая!». Жюри конкурса удостоило ансамбль наивысшей оценки и присвоило Гран-при.
Состав жюри представляли народные артисты России Валерий Нестеров, Василий Овсянников и Олег Артамонов.
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Целью мероприятия является сохранение и развитие российского национального искусства, а также поддержка и выявление новых талантов, повышение уровня профессионализма и исполнительской культуры. Участие принимали коллективы из России и стран СНГ в возрасте от семи до 35 лет.
Напомним, что «Сувенир» базируется во Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов», расположенного на улице Победы, № 9.
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