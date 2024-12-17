Танцоры из Лобни победили во всероссийском конкурсе

Танцоры из Лобни завоевали награды на фестивале «Снежный город» в Москве. Ребята покорили жюри яркими номерами и получили высокие оценки.

Танцевальный коллектив «Каблучок KIDS» из дома культуры «Луговая» выступил в возрастной категории от восьми до одиннадцати лет и покорил зрителей двумя номерами. За танец «Я на печке молотила» коллектив удостоен звания лауреата первой степени, а за «Перепляс» получил диплом лауреата второй степени. В конкурсе приняли участие более ста команд со всей страны.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки юных танцоров и пожелали им новых побед. Сейчас в «Каблучок KIDS» идет набор детей от восьми до одиннадцати лет, а в хореографический ансамбль «Каблучок» принимают ребят от трех до пятнадцати лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.