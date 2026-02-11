Танцоры из Ленинского округа стали чемпионами Москвы в третий раз подряд

Воспитанники клуба «Звездный вальс» победили на чемпионате и первенстве столицы по танцевальному спорту. Ансамбль из восьми пар завоевал золото в дисциплине «Формейшн» с постановкой «Мир он для всех».

Руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин подчеркнул особую значимость прошедших соревнований. По его словам, команда не только защитила чемпионский титул, но и показала связь поколений — от юных спортсменов до заслуженных исполнителей. Десятикратная победа на первенстве Москвы стала возможной благодаря слаженной работе всего коллектива.

Успешными оказались и личные выступления. Одна пара одержала победу в двоеборье среди детей 7-9 лет. Девять дуэтов вышли в финал европейской и латиноамериканской программ. Они завоевали первое место в «европейке», два первых — в «латине», а также несколько призовых позиций.

Сейчас в активе «Звездного вальса» десять побед на чемпионатах Москвы и пять — на всероссийских соревнованиях в дисциплине «Формейшн».

Турнир стал отборочным: теперь лучшие пары округа выступят на общероссийском уровне.