Танцоры из Ленинского округа представят страну на международном турнире в Китае

В Ленинском городском округе сразу два события связаны с развитием танцевального спорта. Воспитанники клуба «Звездный вальс» готовятся к выступлению на международном турнире в Китае, а главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова планирует представить коллектив на соревнованиях в Абу-Даби.

Юные спортсмены клуба впервые в истории коллектива за 20 лет выйдут на международную арену. Турнир состоится 3 августа в городе Куньмин китайской провинции Юньнань.

«Мы очень давно мечтали, что наш клуб побывает на международном турнире в Китае, и вот нас пригласили — это большая честь! В Китае нас ждет тим-матч — команда России против команды Китая, а также турнир по соло, парам, стандарту и латине. Это впервые в истории нашего клуба за 20 лет — мы вышли на международную арену и очень гордимся этим», — отметил руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

Перед соревнованиями команда отправится в Китай заранее, чтобы адаптироваться к разнице во времени. Также для спортсменов запланирована поездка в Гуанчжоу, где они проведут флешмоб. Ребята подготовили специальное шоу и привезут на турнир символические подарки — шоколад «Аленка». Возвращение команды запланировано на 4–5 августа, после чего спортсмены отправятся на традиционные сборы перед новым сезоном.

Отдельная история успеха связана с главным врачом Видновского перинатального центра Тамарой Белоусовой, которая также представляет клуб «Звездный вальс». Год назад она стала почетным гостем турнира «Кубок главы» во Дворце спорта «Видное» и впервые увидела соревнования в категории Pro-Am, где выступают профессионалы и любители.

Летом прошлого года Тамара Белоусова начала заниматься танцами, а уже в 2026 году одержала победу в турнире «Кубок Престиж — 2026». В декабре она планирует выступить на международных соревнованиях в Абу-Даби, представив клуб и Россию.

Успехи юных танцоров и Тамары Белоусовой показывают, что танцевальный спорт объединяет людей разных возрастов и профессий, открывая новые возможности для развития и достижения высоких результатов.