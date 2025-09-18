Танцоры из Ленинского округа победили на всероссийском чемпионате

Чемпионат России по танцевальному спорту состоялся в Екатеринбурге. На нем успешно выступили воспитанники клуба «Звездный вальс» из Ленинского округа.

Ребята стали пятикратными чемпионами России. Они завоевали четвертое и пятое золото в своей карьере.

«В этом году на чемпионат и первенство России мы подготовили сразу две детские команды в категории формейшн, и обе стали победителями! В номинации „пары“ выступала наша опытная команда ребят, которые уже становились чемпионами страны», — сказал руководитель ТСК «Звездный вальс» Игорь Турукин.

В этом году в чемпионате поучаствовало рекордное число спортсменов. Они приехали из Крыма, Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов страны.

Организовало мероприятие министерство спорта Российской Федерации. Клуб из Ленинского округа был единственным представителем Москвы и Московской области.