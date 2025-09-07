Танцоры из Коломны стали призерами областного фестиваля

Коллектив Grizly танцевальной студии Interstellar в Коломне стал призером областного фестиваля «Город танцует в парках». Они продемонстрировали высокий уровень мастерства и оригинальность.

Выступление танцоров стало гвоздем программы на отборочном этапе в Коломне и на гала-концерте в финале.

«Этот номер стоит особняком в ряду всех других сильных номеров. Он произвел на нас большое впечатление еще на отборе, и, мне кажется, он по праву заслужил первое место», — сказал председатель жюри, российский актер, кинорежиссер, хореограф, Заслуженный артист России Егор Дружинин.

Танец стал ярким перформансом благодаря уникальному сочетанию авангардизма и современной хореографии.

«Есть такая картина Малевича, называется „Спортсмены“. И мы, словно персонажи из этой картины. Мне кажется, все получилось. Мне танец очень нравится, он прям такой творческий, реально для ценящих людей», — рассказала ранее одна из участниц команды-победителя Дарья Титова.