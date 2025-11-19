Танцоры из Истры выиграли два кубка на всероссийском фестивале

В минувшие выходные в Зеленограде состоялся масштабный фестиваль по спортивно-бальным танцам, который собрал сильнейших участников со всей страны. В том числе, на этом престижном турнире блистательно выступила пара из Истры — Вероника Макатаева и Сергей Ефимов.

Под чутким руководством тренеров дуэт показал высочайший класс и волю к победе на фестивальном танцполе, доказав свое мастерство не только соперникам, но и жюри. В насыщенной программе соревнований истринские танцоры завоевали сразу две награды: второе место и кубок в напряженной борьбе за «Супер-кубок Н-4» и третье место и еще один кубок в зрелищной номинации «Кубок Джайва Н-4».

Отметим, что такая победа в классе «Н-4» означает, что танцевальный дуэт не только профессионально подготовлен, но и владеет сразу несколькими видами танцев: медленный вальс, джайв, самба и ча-ча-ча.