Танцоры из Химок выиграли Гран-при всероссийского фестиваля

Образцовый хореографический ансамбль «Юность» Центральной детской школы искусств получил главную награду V всероссийского фестиваля «Место Танца», а также несколько дипломов лауреатов первой степени. Конкурс прошел в Московском государственном академическом театре танца «Гжель».

Химчане представили на суд жюри 18 конкурсных работ в разных номинациях и формах. Эксперты высоко оценили качество подготовки, отточенную технику и артистизм ребят.

«Наши ребята — большие молодцы! Это колоссальный труд и заслуженная победа. Особые слова благодарности хочу выразить художественному руководителю ансамбля, заслуженному работнику культуры Московской области Лилии Анваровне Егжовой. Именно ее педагогический дар, требовательность и безграничная любовь к танцу позволяют нашим воспитанникам достигать таких вершин», — отметила директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Помимо главной награды, коллектив завоевал звания лауреатов первой степени в шести ансамблевых номерах. В сольном исполнении лучшими стали Алисия Абдразакова, Елизавета Ахтерякова, Егор Барсуков, Татьяна Капитанова, Алиса Кириллова, Анастасия Тур и Дарья Шмакова. Первые места заняли дуэт Дарьи Шмаковой и Аркадия Кунегина, трио, квартет и квинтет участниц ансамбля. Дуэт Шмаковой и Кунегина удостоен специального диплома «За высокий уровень исполнительского мастерства».

«Центральная детская школа искусств — это настоящая кузница талантов и гордость Химок. Благодаря уникальному союзу одаренных учащихся и блестящих педагогов, а также при всестороннем содействии администрации округа, ЦДШИ по праву считается флагманом творческого образования не только Подмосковья, но и всей России», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что жизнь школы не ограничивается фестивалями. Здесь регулярно проходят выставки и концерты, привлекающие зрителей со всего города. Учреждение является активным участником городских мероприятий и ключевым звеном в реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».