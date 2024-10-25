Танцоры из Химок выиграли Гран-при на международном конкурсе

Ансамбль «Юность» представил городской округ Химки на Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Дети России. Бархатный сезон» в Сочи. Коллектив пополнил копилку Центральной детской школы искусств дипломами Гран-при и Лауреатов I степени.

Заветную награду — диплом Гран-при ансамбль «Юность» получил в трех номинациях: «Народный танец», «Стилизованный народный танец» и «Танцевальной предложение». Личной наградой отметили солистку коллектива Кириллову Алису в номинации «Русский танец».

«Ансамбль „Юность“ уже не в первый раз отстаивает честь нашего города и прославляет его на всю страну. Вот уже более 30 лет им руководит Заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова. Победа в этом конкурсе — не только большая гордость для Центральной детской школы искусств, но и для всех Химок», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Помимо этого, «Юность» был удостоен дипломов Лауреата I степени в номинациях «Русский танец» и «Малая форма». Почетное звание получили и солисты коллектива: Елизавета Ахтерякова, Егор Барсуков, Татьяна Капитанова, Аркадий Кунегин и Дарья Шмакова.

«Специализация ансамбля „Юность“ — национальные танцы восточнославянских народов. Этот коллектив является постоянным участником региональных, всероссийских, международных и зарубежных конкурсов и фестивалей. В 2004 году коллектив получил звание „Образцового“ и с тех пор успешно подтверждает его каждые пять лет», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан при участии коллективов Центральной детской школы искусств.

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