Танцоры из Химок стали призерами международного хореографического конкурса

Танцевальные коллективы Дома культуры «Брехово» успешно представили Химки на V Международном хореографическом конкурсе «Триумф танца», завоевав призовые места и Гран-при фестиваля. Студия театрально-танцевального искусства «Релакс» продемонстрировала высокий уровень мастерства и творческий подход среди участников разных возрастных категорий.

Постановка «Сладкий сон» в категории Mini получила третье место. Номинацию в группе Kids возглавило выступление «Космическое путешествие». Танец «Танцевальная миссия» в категории Junior занял второе место. Хип-хоп номер в направлении Fusion занял первое место, а оригинальная постановка «Алиса в стране чудес» также получила высшую награду.

Студия «Релакс» была удостоена специального диплома за креативность, а также денежного гранта в размере 25 тысяч рублей, открывающего возможность выступить на фестивале в Сочи.

Театр танца «Мирида» также выделился, получив ряд наград.

Постановка «Заудаленьки» стала победителем конкурса, а номера «Русские красавицы», «Ах, вы девицы», «Ночь в музее» и «Метаморфозы тела» разделили второе место. Танец «Барыня» занял третью позицию.