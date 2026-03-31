Танцоры из Егорьевска выступили на творческом фестивале

Егорьевская школа танца вновь подтвердила свой высокий статус на федеральном уровне. На этот раз награды привезли воспитанницы хореографической студии «Ритмы детства», базирующейся в Шувойском доме культуры.

Коллектив выступил в Йошкар-Оле на Международном конкурсе-фестивале исполнителей танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей».

«Этот фестиваль по праву считается одним из самых значимых событий в мире народной хореографии. В этом году география участников была впечатляющей: в столицу Марий Эл съехались сильнейшие коллективы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской области и еще более чем десяти регионов России. Соревноваться в мастерстве на одной сцене с представителями крупнейших культурных центров страны — задача не из легких, но егорьевские танцоры справились с ней блестяще», — сообщили организаторы.

По результатам конкурсных просмотров, «Ритмы детства» завоевали звание лауреатов II степени в номинации «Русский сценический танец». Жюри отметило высокую технику исполнения, артистизм и бережное отношение к национальным традициям. Хореограф-постановщик Татьяна Липатова также стала лауреатом II степени в своей профессиональной номинации.