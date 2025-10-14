Танцоры из Дмитровского округа выиграли Гран-при международного конкурса

Театр современного танца «Династия» из Центра культурного развития «Синьковский» Дмитровского муниципального округа победил в нескольких номинациях и завоевал Гран-при престижного международного конкурса «Дети России. Бархатный сезон». Мероприятие, которое проходило в Сочи, собрало более 500 талантливых ребят со всей страны

Воспитанники Театра современного танца «Династия» продемонстрировали жюри и зрителям хореографические номера. По итогам фестиваля коллектив из Дмитровского округа удостоили диплома лауреата I степени в номинации «современный танец» в возрастной группе от шести до девяти лет, диплома лауреата I степени в номинации «современный танец» в возрастной группе 13-16 лет и диплома лауреата I степени в номинации «эстрадный танец» в смешанной группе. Помимо этого в дисциплине «танцевальное предложение» в смешанной группе воспитанники театра выиграли Гран-при.

По словам юных артистов, участие в этом престижном конкурсе — это полноценное погружение в мир творчества, настоящий праздник искусства.

«Помимо конкурсных дней, мы смогли посетить мастер-классы, круглые столы для педагогов, побывали на обзорной экскурсии по Сочи, увидели знаменитое шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке и получили массу впечатлений от представления в Сочинском дельфинарии», — поделились воспитанники Театра современного танца «Династия».

Отметим, что в этом году коллектив отмечает юбилей 10 лет. В театре занимаются почти 150 детей и подростков в возрасте от 3,5 до 17 лет. Руководит коллективом талантливый педагог Олеся Кохнович.

«Развитие культуры и поддержка талантливой молодежи — один из приоритетов нашей работы. Мы продолжим создавать все необходимые условия для творческого роста юных жителей округа, ведь именно такие коллективы, как „Династия“, формируют будущее культурного пространства муниципалитета и всего региона», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.