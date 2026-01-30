Танцоры из Дмитрова завоевали Гран-при на конкурсе в Великом Устюге

Юные артисты хореографической студии «Мозаика» стали триумфаторами всероссийского фестиваля «Кружева». Коллектив из Дмитровского муниципального округа получил высшую награду и три диплома первой степени.

Воспитанники центра культурного развития «Синьковский» представили на суд жюри четыре постановки. Живой и техничный танец «Чей башмак?» принес студии Гран-при в номинации «Эстрадный танец». В других категориях лауреатами первой степени стали номера «Горошек мой», «Пернатый переполох» и «Скоморошьи потешки».

«Мы видели, с какой самоотдачей работали дети и педагоги. Эти победы подтверждают высокий уровень нашей хореографической школы. Округ гордится вами!», — заявил глава округа Михаил Шувалов.

Подготовкой коллектива занимались руководители Людмила Христинина и Дарья Орлова. Системные репетиции и поддержка центра позволили юным танцорам показать себя на всероссийской сцене.