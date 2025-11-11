Танцоры из Дмитрова стали победителями международного конкурса

XXIV международный фестиваль «Золото Балтики» завершился в Калининграде. Образцовый хореографический ансамбль «Задумка» из Дмитровского округа вернулся домой с большим количеством наград.

Главным трофеем коллектива стал Гран-при в номинации «Танцы народов мира». Высшую награду артисты получили за яркое исполнение «Аварского танца» и болгарского «Ситно Шопско Хоро». Исполнители из «Задумки» также были отмечены несколькими дипломами лауреатов первой и второй степеней в номинациях «Народный танец» и «Современный танец».

Особой награды удостоилась художественный руководитель ансамбля Светлана Бычкова. Жюри отметило ее высокий профессионализм и вклад в развитие хореографического искусства специальным дипломом «Лучший руководитель».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что триумф на международном конкурсе стал наглядным подтверждением высочайшего уровня подготовки творческих коллективов в муниципалитете. Он пожелал артистам не останавливаться на достигнутом, покорять новые творческие вершины и всегда оставаться полными вдохновения.