Танцоры из Дмитрова победили на всероссийском фестивале в Суздале

Хореографическая студия «Первоцвет» и танцевальная студия «Progress» вернулись из Суздаля с множеством наград. Дмитровские коллективы приняли участие в Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Новый рост» и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

На фестивале выступили лучшие коллективы со всей страны, в том числе из Москвы, Уфы, Владимира, Нижнего Новгорода и других городов. Они представили свои номера профессиональному жюри, состоящему из признанных экспертов в области танца. Среди участников были как известные коллективы, так и начинающие коллективы из разных уголков России.

Хореографическая студия «Первоцвет» порадовала судей и зрителей сразу четырьмя наградами. Одной из них стал Специальный диплом за сохранение народных традиций, а также два диплома Лауреата первой степени за танцы «Утушка луговая» и «Гусачок». Танцевальная студия «Progress» также заслуженно получила признание. Коллектив был награжден Специальным дипломом «Бодрость» за самый динамичный номер и дипломом Лауреата первой степени за танец «Интернет-зависимость».

«Мы гордимся нашими талантливыми коллективами, которые на фестивале продемонстрировали высокий профессионализм! В Дмитровском округе созданы все условия для того, чтобы каждый юный артист мог раскрыть свой потенциал!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин, пожелав коллективам новых побед.