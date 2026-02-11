Танцоры из Черноголовки стали лауреатами конкурса «Дорога к мечте»

Творческая копилка Черноголовской детской школы искусств пополнилась новыми наградами. На минувших выходных в Ногинске завершился межзональный открытый хореографический конкурс «Дорога к мечте», где юные таланты из наукограда продемонстрировали мастерство.

На сцену вышли более 600 юных танцоров. В творческий поединок вступили представители 18 ведущих школ искусств и сильнейших хореографических коллективов не только Московской области, но и соседних регионов. В условиях конкуренции каждое выступление оценивалось экспертами с особой строгостью.

В номинации «Танцы народов мира» черноголовская школа заняла сразу две призовые ступени: учащиеся четвертого класса завоевали звание лауреатов III степени, коллектив шестого класса поднялся еще выше, став лауреатами II степени.

«За яркими сценическими образами стоят месяцы упорных репетиций у станка. Успех коллектива — это результат синергии таланта детей, поддержки родителей и безупречного профессионализма педагога», — отметили организаторы.