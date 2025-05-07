Танцоры из Черноголовки победили в творческом конкурсе

Черноголовская детская школа искусств имени Макуренковой
Фото: Черноголовская детская школа искусств имени Макуренковой

Юные танцоры из Черноголовской школы искусств покорили судей XXVIII Открытого конкурса среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ Электростальской зоны. Соревнования проходили в номинации «Хореография».

Мария Евстигнеева, ученица девятого класса, исполнила классический сольный танец, за что была удостоена звания лауреата первой степени. Не менее триумфальным стало выступление младшей группы — хореографического коллектива, состоящего из детей восьми-девяти лет. Они стали лауреатами первой степени за стилизованный танец. По словам судей, они продемонстрировали не только слаженность и синхронность движений, но и глубокое понимание выбранной темы.

Ансамбль старшей возрастной группы, состоящий из танцоров 14-15 лет, также не остался без наград. Их классический танец был отмечен лауреатством второй степени.

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