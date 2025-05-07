Танцоры из Черноголовки победили в творческом конкурсе

Мария Евстигнеева, ученица девятого класса, исполнила классический сольный танец, за что была удостоена звания лауреата первой степени. Не менее триумфальным стало выступление младшей группы — хореографического коллектива, состоящего из детей восьми-девяти лет. Они стали лауреатами первой степени за стилизованный танец. По словам судей, они продемонстрировали не только слаженность и синхронность движений, но и глубокое понимание выбранной темы.

Ансамбль старшей возрастной группы, состоящий из танцоров 14-15 лет, также не остался без наград. Их классический танец был отмечен лауреатством второй степени.