Танцоры из Чехова выиграли Гран-при международного фестиваля

В Москве в концертном зале «Останкино» прошел VII международный хореографический фестиваль «Кремлевские звезды». В нем приняли участие 50 коллективов из 35 городов.

Чехов представляли четыре состава театра танца «Седьмое небо». По решению жюри самый главный приз и бесплатную поездку на следующий фестиваль выиграли именно чеховские танцоры. «Кремлевские звезды» также пополнили копилку достижений коллектива сразу девятью дипломами. Четыре награды получили лауреаты первой степени из Чехова, три — лауреаты второй степени и две — лауреаты третьей степени.

Солистка чеховского коллектива Варвара Кечкина была отмечена специальным призом за неординарный подход к ролям и талантливую трактовку образа.

На фестивале молодые и талантливые участники не только выступали на сцене, улучшая свой уровень хореографии. Ребята приняли участие в мастер-классах от ведущих хореографов нашей страны.