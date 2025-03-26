Танцоры из Чехова выиграли Гран-при международного фестиваля

В Москве в концертном зале «Останкино» прошел VII международный хореографический фестиваль «Кремлевские звезды». В нем приняли участие 50 коллективов из 35 городов.
Чехов представляли четыре состава театра танца «Седьмое небо». По решению жюри самый главный приз и бесплатную поездку на следующий фестиваль выиграли именно чеховские танцоры. «Кремлевские звезды» также пополнили копилку достижений коллектива сразу девятью дипломами. Четыре награды получили лауреаты первой степени из Чехова, три — лауреаты второй степени и две — лауреаты третьей степени.
Солистка чеховского коллектива Варвара Кечкина была отмечена специальным призом за неординарный подход к ролям и талантливую трактовку образа.
На фестивале молодые и талантливые участники не только выступали на сцене, улучшая свой уровень хореографии. Ребята приняли участие в мастер-классах от ведущих хореографов нашей страны.
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