Танцоры из Богородского округа выступили на фестивале в Северной Осетии

Хореографический коллектив из Богородского округа вернулся с блестящими результатами из Северной Осетии, где проходил международный фестиваль, собравший более 500 артистов. Участие в этом событии подарило танцорам новые впечатления и заслуженные награды.

Коллектив «Славянка» Центра культуры имени Калиниченко продемонстрировал зрелищные номера, которые были восторженно встречены публикой и жюри. Яркие костюмы и эмоциональные выступления позволили ребятам занять первое место в двух номинациях: «Стилизация народного танца. Ансамбль» и «Народный танец. Ансамбль». Кроме того, команда одержала победу в конкурсе «Артхурон» и была отмечена наградой «Первый из лучших в хореографии». Подготовила танцоров талантливый руководитель Анна Козлова.

Кроме конкурсных выступлений, участники смогли посетить мастер-класс и насладиться концертом театра фольклорного танца «Артхурон». Фестиваль, организованный в рамках культурно-просветительского проекта «Алтын Майдан», собрал 40 коллективов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Для участников были подготовлены различные конкурсы и обучающие мероприятия, включая выступления в военных госпиталях Министерства обороны РФ. Этот опыт стал важным шагом для юных танцоров на пути к дальнейшему творческому развитию.