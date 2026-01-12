Танцоры из Богородского округа стали призерами конкурса в Бресте

Воспитанницы хореографической студии «Парус» сельского дома культуры «Ямкино» вернулись из Бреста с бронзовой наградой, завоевав третье место в общем зачете конкурса «Мяцелiца 2026». Выступления проходили в очном формате.

Творческое состязание собрало талантливые коллективы из множества крупных городов. Среди конкурсантов были студии из Минска, Бреста, Гродно, а также представители России — из Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Рыбинска, Костромы. Уровень участников был настолько высок, что перед жюри стояла непростая задача — выбрать лучших из лучших.

Артисты из Богородского округа продемонстрировали высочайший уровень мастерства, артистизм и слаженность, покорив жюри своей энергетикой и техничностью исполнения. Полученный победный кубок — не просто награда, это подтверждение упорного труда художественного руководителя Натальи Любашиной, педагогов и самоотдачи каждого участника коллектива.

В программу мероприятия, помимо просмотра номеров и церемонии награждения, также вошел гала-концерт победителей и мастер-классы по направлениям: современная хореография, народный танец, классический танец.