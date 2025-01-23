Танцоры из Богородского округа победили на всероссийском конкурсе

Два первых места завоевали участники хореографического коллектива «Славянка» на всероссийском конкурсе искусства «Союз поколений», который завершился в Ярославле.

Творческий коллектив «Славянка» из Богородского округа подготовил яркую и насыщенную программу выступлений на Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Союз поколений». В номинации «Эстрадный танец» коллектив представил постановку «Ваня да Параня» для старшей группы 15–18 лет, которая заняла первое место. В этой же возрастной группе постановка «На пятаке» также получила высшую оценку жюри, заняв первое место.

Две постановки: «Постукалочки» для подготовительной группы детей 8–10 лет и «Комарики-комарочки» для средней группы 11–12 лет были представлены в номинации «Народный танец». А в номинации «Стилизованный народный танец» была показана постановка «Кузовок» для старшей группы 14–16 лет. В каждой возрастной категории были представлены новые хореографические постановки, которые были высоко оценены жюри.

Коллектив «Славянка» был удостоен специального приза — мастер-класса от профессора кафедры хореографии Орловского государственного инстинута культуры, доцента по специализации «Хореографическое искусство», художественного руководителя ансамбля народного танца «Берегиня», экс-солистки Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. Михаила Фирсова, — Ирины Степанченко.