Танцоры из Богородского округа победили на всероссийском конкурсе

Два первых места завоевали участники хореографического коллектива «Славянка» на всероссийском конкурсе искусства «Союз поколений», который завершился в Ярославле.
Творческий коллектив «Славянка» из Богородского округа подготовил яркую и насыщенную программу выступлений на Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Союз поколений». В номинации «Эстрадный танец» коллектив представил постановку «Ваня да Параня» для старшей группы 15–18 лет, которая заняла первое место. В этой же возрастной группе постановка «На пятаке» также получила высшую оценку жюри, заняв первое место.
Две постановки: «Постукалочки» для подготовительной группы детей 8–10 лет и «Комарики-комарочки» для средней группы 11–12 лет были представлены в номинации «Народный танец». А в номинации «Стилизованный народный танец» была показана постановка «Кузовок» для старшей группы 14–16 лет. В каждой возрастной категории были представлены новые хореографические постановки, которые были высоко оценены жюри.
Коллектив «Славянка» был удостоен специального приза — мастер-класса от профессора кафедры хореографии Орловского государственного инстинута культуры, доцента по специализации «Хореографическое искусство», художественного руководителя ансамбля народного танца «Берегиня», экс-солистки Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. Михаила Фирсова, — Ирины Степанченко.
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