Танцоры из Богородского округа победили на областного фестивале

Хореографический коллектив из Богородского округа «Фантазия» вернулся с победой с VI Московском областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Князевские встречи». Успех сопутствовал в двух номинациях фестиваля.

Московский Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» прошел в Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове, при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. На сцену вышли лучшие коллективы Подмосковья из более двадцати городских округов. Они показали 87 неповторимых номеров.

Фестиваль проходил в трех номинациях: сценический русский народный танец, танцы народов мира, стилизованный русский народный танец. Конкурсные выступления хореографического коллектива «Фантазия» из Богородского округа высоко оценило конкурсное жюри. В номинации «Танцы народов мира» постановка «Армянский танец — Родной дом» стала лауреатом первой степени, а в номинации «Стилизованный русский танец» постановка «Маки-маковочки» стала лауреатом второй степени.

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