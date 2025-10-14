Танцоры из Балашихи приняли участие в самом массовом спектакле в России

Танцевальная студия «Нейрон» из Балашихи стала участником межрегионального проекта — этнографического мюзикла «Ожерелье России. Герои нашего времени». Это масштабное событие вошло в Книгу рекордов России как «Спектакль с наибольшим количеством участников», объединив на одной сцене 795 талантливых артистов из 32 регионов страны.

Подготовка к участию в этом грандиозном проекте заняла у балашихинских танцоров целых полгода. В процессе они прошли кастинги и отборочные туры, принимали участие в онлайн-занятиях с режиссерами проекта и творческих сборах. Всего в отборочных турах выступили почти 15 тысяч человек.

«Для нас это не просто участие, а подтверждение того, что системная работа, дисциплина и любовь к танцу приводят к настоящим вершинам. Мы гордимся каждым учеником и тренером, кто вышел на сцену в составе рекордной команды», — отметил директор студии Никита Егорьев.

В рамках мюзикла восемь ребят из команды «Нейрон» получат официальные сертификаты рекордсменов России. Это не только признание их усилий, но и стимул для дальнейшего творчества и развития. Участие в таком масштабном проекте стало важным этапом в карьере танцоров и дало им уникальную возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени» был организован «Офисом креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Этот проект стал не только культурным событием, но и платформой для объединения молодежи, формирования общих культурных ценностей и развития межрегиональных связей среди молодого поколения.