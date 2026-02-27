Танцоры и вокалисты из Воскресенска стали призерами творческих конкурсов

Воспитанники клубных формирований Культурно-досугового центра Воскресенска успешно выступили на двух творческих состязаниях. Ансамбль танца «Росинка» стал лауреатом II степени международного фестиваля-конкурса «Талант года 2026», а солисты вокальной студии «Радуга» завоевали Гран-при фестиваля патриотической песни «России сыновья».

Фестиваль-конкурс патриотической песни «России сыновья» прошел в Бронницах. Воспитанницы образцового коллектива «Вокальная студия „Радуга“ ДК „Гармония“ под руководством Светланы Можаровой показали высокие результаты. Елизавета Верещагина, Милена и Ангелина Симашины в составе трио „Очарование“ удостоены Гран-при конкурса.

Танцевальный ансамбль «Росинка» ДК «Гармония» (руководитель Светлана Рыбина) стал лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса традиционных культур народов России в исполнительных видах искусств «Талант года 2026». Мероприятие приурочили к Году единства народов России.

В культурно-досуговом центре поздравили юных вокалистов и танцоров, а также их наставников с достижениями и пожелали новых творческих побед.