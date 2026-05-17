Танцоры и певица из Серпухова стали призерами фестиваля усадебной культуры

Фестиваль усадебной культуры «XVII–XXI. Губернское событие» прошел 16 мая в поселке Дубровицы городского округа Подольск. Участники из Серпухова завоевали призовые места в конкурсах исторического танца и вокала.

Конкурсы прошли в культурно-просветительском центре «Дубровицы» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Серпухов представляли коллектив «Клуб исторического танца „Гармония“» и группа «Позитив» из Дома культуры «Большевик» (руководитель В. В. Ступин, хореограф Т. О. Зайцева).

В конкурсе исторического танца в категории «Начинающие» третье место заняли Татьяна и Юрий Синюковы, второе место — Зарина Кушакова и Петр Грудинкин. В категории «Продвинутые» второе место у Виталии Мурашкиной и Владимира Генералова. В категории «Формейшен» первое место завоевал коллектив «Дворцовый котильон».

В конкурсе романсов оперная певица Ольга Дьякова (концертмейстер М. С. Мосяева) исполнила произведение Петра Чайковского на слова Алексея Апухтина «Ночи безумные» и завоевала первое место и звание лауреата I степени.