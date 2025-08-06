Танцор из Подольска выступил на международном фестивале в Марокко
Воспитанник образцового хореографического коллектива «Созвездие» Дома культуры «Металлург» Павел Титов выступил международном фестивале «Дети мира», который прошел в Марокко. Юному артисту 15 лет.
В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.
«Возможность участвовать в фестивале мне предоставили хореографы народного ансамбля „Раззадоры“. Подготовка к выступлению началась сразу после возвращения из „Артека“. На репетиции у нас оставалось чуть больше недели, и в день мы репетировали примерно по четыре часа», — поделился подольчанин.
Участие в таком масштабном событии открыло перед Павлом Титовым новые горизонты. «Раньше я не задумывался о том, чтобы связывать свою жизнь с танцами, но после этой поездки появились мысли о продолжении танцевальной карьеры», — заключил подольчанин.