Танцевальный вечер пройдет в Одинцове 10 апреля

Студия под управлением хореографа-балетмейстера Татьяны Докукиной зарекомендовала себя на высочайшем уровне. Совсем недавно Татьяна Николаевна вернулась из Тайланда, где помогала в организации масштабного Пушкинского бала. Это событие в очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма руководителя студии и ее личную преданность многогранному искусству бального танца.

«Бал — это часть вашего образования, ведь вы являетесь студентами международного вуза и знание основ бальных танцев поможет вам достойно представить свою страну на светских мероприятиях за пределами нашего государства. Бал — это общение, радость, знакомства с новыми людьми», — выразила уверенность Татьяна Докукина.

Студия готовит всех желающих к грандиозным событиям — осеннему и весеннему балам, дважды в год проходящим на площадке Культурного центра.

Танцевальный вечер в Одинцовском филиале института состоится 10 апреля в 18:00.