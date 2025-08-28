Танцевальный вечер пройдет для участников «Активного долголетия» в Химках

29 августа в 16:00 в парке имени А. Величко в Химках пройдет танцевальный вечер для участников «Активного долголетия». Активисты смогут проявить свои танцевальные таланты, зарядиться позитивной энергией и провести время в кругу друзей.

Каждый желающий сможет насладиться любимой музыкой прошлых лет и окунуться в атмосферу зажигательных танцев.

«Поддержка старшего поколения — один из ключевых приоритетов нашей работы. Такие мероприятия дарят радость и позитивные эмоции, вместе с тем способствуют поддержанию активного образа жизни и укреплению здоровья наших жителей», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Начальник клуба «Активное долголетие» в Химках Марина Дубровина подчеркнула, что клуб предоставляет пенсионерам возможность интересно и полезно проводить время. Участники могут выбрать занятия по душе: от скандинавской ходьбы до йоги и творческих мастер-классов.

«Для участников клуба мы проводим мастер-классы, творческие вечера, патриотические встречи и дискотеки. Надеюсь, что разнообразие нашей программы оставляет каждого человека, кто к нам пришел, довольным», — добавила начальник клуба «Активное долголетие» Марина Дубровина.

Программа «Активное долголетие» объединяет людей старшего возраста, предлагая им разнообразные активности, общение с ровесниками и множество возможностей для самовыражения.