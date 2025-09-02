Танцевальный вечер для участников «Активного долголетия» прошел в Химках

Мероприятие позволило представителям старшего поколения окунуться в атмосферу танцев под музыку прошлых лет. Организаторы подготовили для гостей тематические игры и развлекательную программу.

Исполняющий обязанности начальника клуба «Активное долголетие» в Химках Анастасия Хаврик подчеркнула, что объединение предоставляет пенсионерам возможность интересно и полезно проводить время. Для участников клуба проводят экскурсии в другие города, теплоходные прогулки, занятия на свежем воздухе, курсы компьютерной грамотности и многое другое.

Танцевальные вечера стали традиционным форматом мероприятий проекта. С начала летнего сезона для участников программы было организовано более трех тысяч различных активностей.

Стать частью сообщества можно по телефону: 8 (495) 572-65-14 или обратившись по адресу: улица Кирова, 24, 1 этаж Северной трибуны стадиона «Арена Химки». Актуальное расписание мероприятий доступно по ссылке.