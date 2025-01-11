Танцевальный вечер для клуба «Активное долголетие» прошел в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в состоялся вечер отдыха под названием «Встречаемся у елки», который собрал более 300 участников проекта «Активное долголетие». Гостей мероприятия с музыкальными номерами выступил инструментальный ансамбль Подольской филармонии и заслуженная артистка России Ольга Шаляпина.

Программа вечера включала разнообразные игры и конкурсы, благодаря которым никто из присутствующих не скучал. Организаторы позаботились о том, чтобы создать праздничное настроение и подарить участникам яркие эмоции.

Подобные вечера для представителей старшего поколения регулярно проходят во Дворце культуры. Проект «Активное долголетие» продолжает радовать подольчан интересными мероприятиями, способствуя поддержанию активного и здорового образа жизни. На сегодняшний день к инициативе присоединилось свыше 14 тысяч жителей города.

Кроме того, студенты Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена регулярно проводят органные концерты для участников проекта в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Эти выступления помогают молодым музыкантам отрабатывать свои навыки перед аудиторией, даря слушателям прекрасные музыкальные впечатления.