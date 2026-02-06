Танцевальный конкурс прошел в рамках Школьной лиги в Балашихе

Групповой этап «Баттл» дисциплины «Танцы» в рамках Балашихинской школьной лиги завершился. Танцевальные поединки прошли 3 февраля в спортивном комплексе «Орион» и 5 февраля на стадионе «Труд».

Соревнования проводились в два этапа для команд дивизионов «Юг» и «Север». Участники состязались последовательно в трех категориях: «соло», «дуэт» и командное выступление. Пары и соперники определялись путем жеребьевки, что добавляло элемент непредсказуемости и спортивного азарта.

«Балашихинская школьная лига — это масштабное движение города, где спорт и креатив сливаются воедино. БШЛ Танцы — это невероятная энергия и искренние эмоции в каждом движении. Особенно значимо, что соревнования проходят не в школьных стенах, а на главных спортивных площадках города, что дает ребятам больше пространства для творчества и новых достижений», — сказал Сергей Юров.

Одним из ключевых элементов турнира стали так называемые ставки. Перед жеребьевкой каждая команда распределяла баллы между категориями. В случае победы эти очки шли в общий зачет, а при поражении — вычитались из уже набранных, что делало стратегию не менее важной, чем танцевальное мастерство.

По итогам группового этапа были определены 16 команд, которые продолжат борьбу за титул чемпионов дисциплины «БШЛ Танцы».

В новом сезоне Балашихинской школьной лиги участвуют 35 команд. Программа сезона включает 13 направлений и 18 дисциплин. Помимо традиционных спортивных и творческих соревнований, в сезоне 2025/2026 года появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос».