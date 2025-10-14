Танцевальный конкурс пройдет в Луховицах 25 октября

Округ готовится к принятию 17-го межрегионального конкурса-фестиваля детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок — дети». 25 октября Дом культуры «Старт» распахнет свои двери, чтобы превратиться в центр детского танцевального искусства.

Юные дарования со всей страны соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство на большой сцене.

«Этот конкурс — это не просто соревнование, это прекрасная возможность для юных талантов показать свое мастерство, встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и получить оценку профессионального жюри. „Хрустальный башмачок — дети“ в Луховицах стал доброй традицией, символом детского творчества и вдохновения. Каждый год он собирает около тысячи участников, превращая город в настоящую танцевальную столицу», — сообщил глава округа Сергей Тимохин.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конкурсе и подать заявки до 17 октября. Форму заявки и подробное положение о мероприятии можно найти по ссылке.