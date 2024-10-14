Танцевальный коллектив «Вдохновение» в Лобне отметит 5-летие

Танцевальный коллектив «Вдохновение» в честь своего первого юбилея представит концертную программу для жителей Лобни. В Доме культуры состоится концерт «В ритме танца».

Участницы коллектива «Вдохновение» — жительницы Лобни старшего исполнения. Они обучаются народным, латиноамериканским и цыганским танцам. По их словам, это жизнь, движение и общение.

Недавно коллектив «Вдохновение» занял первое место в Межмуниципальном конкурсе талантов «Край родной» в номинации «Хореография». Они также принимают участие в концертах, которые проходят в Доме культуры.

«От занятий все мы получаем большое удовольствие, ведь танцы не только дарят нам огромный заряд бодрости и позитива, но и помогают оставаться молодыми и энергичными», — рассказывает одна из участниц «Вдохновения».

Концерт к юбилею коллектива «В ритме танца» пройдет 20 октября в 12:00 в Доме культуры «Луговая», который располагается по адресу: Научный городок, 1Б.

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