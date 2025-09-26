Танцевальный коллектив Серебряных Прудов выиграл в творческом фестивале

В постановке приняли участие четверо танцоров из отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их наставники — Екатерина Ланченкова и Марина Юдина.

«Совместными усилиями они создали номер, который не оставил равнодушным никого в зале, продемонстрировав, что танец — это язык, понятный каждому, вне зависимости от физических возможностей», — сообщили организаторы.

В этом году фестиваль «Инклюзив Дэнс» собрал более 700 заявок от свыше 400 танцевальных коллективов, представляющих 70 регионов России и восемь зарубежных стран. Все лауреаты, удостоенные I, II и III степеней, а также дипломанты конкурса, получили приглашение на торжественные заключительные мероприятия XIII Международного благотворительного танцевального фестиваля «Инклюзив Дэнс», которые пройдут в Москве.

Отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором занимаются участники коллектива «Танцующие сердца», функционирует при поддержке Министерства социального развития Московской области. В настоящее время отделение посещает более 30 детей, для каждого из которых разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, учитывающая особенности диагноза, личностные качества и познавательные потребности.