Танцевальный коллектив из Зарайска получил гран-при международного конкурса

Международный хореографический конкурс «Статус» прошел в доме культуры в Коломне. Коллектив из Зарайска выступил на нем очень успешно и вернулся домой с наградами.

Хореографическая студия «Надежда» Центра детского творчества Зарайска представила на суд жюри и зрителей две постановки. Артисты показали в номинации «Народный танец» хороводную пляску «Нюксенские уточки», поставленную по фольклорному материалу Вологодской области. На конкурс современного танца коллектив приготовил постановку «Там, где не летают птицы».

Жюри и зрителей покорило искусство зарайских танцоров. «Надежда» получила сразу две награды — диплом лауреата первой степени и гран-при конкурса. Для руководителей коллективов учредили две премии «Призвание», и одной из них наградили педагога хореографической студии «Надежда» Оксану Губернаторову. Кроме того, руководитель «Надежды» получила еще одну премию — «Душа танца».

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