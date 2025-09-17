Танцевальный коллектив из Серпухова выступит на «Российской студенческой весне»

Как рассказали в региональном Минобразовании, национальный финал конкурса собрал более двух тысяч студентов из 70 регионов страны. Подмосковный коллектив выступит в номинации «Народный танец. Ансамбль».

В этом году фестиваль посвятили Году защитника Отечества в России и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой стал специально оборудованный городок на площади Ленина. Там для участников проведут мастер-классы, музыкальные вечера и другие активности.

Всего на суд жюри представят более тысячи номеров по 10 направлениям.

«Всероссийский фестиваль является крупнейшим студенческим творческим мероприятием в стране, проводимым ежегодно с 1993 года в рамках программы поддержки и развития молодежного творчества „Студвесна“», — отметили в министерстве.