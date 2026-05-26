Танцевальный коллектив из Серпухова стал лауреатом всероссийского фестиваля

24 мая Калужская область на несколько дней стала центром притяжения для хранителей народных традиций со всей страны. В рамках масштабного фестиваля строгое жюри отсмотрело более 200 коллективов, однако лишь 23 из них успешно преодолели серьезный конкурсный отбор и вышли на главную сцену.

Участниками события стали как любительские, так и профессиональные ансамбли из разных уголков России: Архангельска, Красноярска, Твери, Вологды, Калуги, Тулы, Москвы и Московской области, Рязани, а также Петрозаводска. Такое географическое разнообразие подарило зрителям уникальную атмосферу, где каждый смог прикоснуться к самобытным традициям и культурным особенностям разных регионов.

Особого внимания заслуживает выступление образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа из Московской области. Юные артисты представили на конкурс два хореографических номера: зажигательную „Толчею“ на основе фольклорного материала Костромской области и проникновенную постановку „Ой, на горке“, вдохновленную традициями казаков Ставропольского края. Выступление не оставило равнодушным жюри — ансамбль был удостоен звания лауреата конкурса, что стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки и творческой смелости коллектива.

Организаторы поздравляют участников ансамбля и его бессменного руководителя Джамилу Мирзоевну Старостину. Их неустанный труд, талант и искренняя преданность делу не только развивают коллектив, но и вносят неоценимый вклад в сохранение богатейшего культурного наследия страны.